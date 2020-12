Ministro da Administração Interna de Portugal diz que não vai se demitir

O ministro da Administração Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, disse hoje que está de consciência tranquila em relação ao seu mandato, sublinhando que a decisão de se afastar do Governo cabe ao primeiro-ministro português.

Nos últimos dias, a continuidade do governante português no cargo de ministro foi questionada por alguns partidos políticos portugueses, na sequência da morte de um cidadão ucraniano em instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Portugal, no Aeroporto de Lisboa.

Apesar das críticas, Eduardo Cabrita afastou, hoje, em conferência de imprensa, a possibilidade de se demitir.

Fonte: Lusa