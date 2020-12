México com mais 781 mortos e quase 12 mil novos casos

O México registou 781 mortes provocadas pelo novo coronavírus e 11.974 infetados nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 111.655 e o de casos para 1.205.229, informaram as autoridades mexicanas.

Este é o segundo dia consecutivo em que o país contabiliza mais de 11 mil casos da doença, o valor mais alto desde 05 de outubro, quando se registaram 28.115 infeções, então justificadas com alterações metodológicas que levaram à inclusão de casos mais antigos no balanço diário.

O governo mexicano anunciou esta semana um plano para começar a vacinar 125 mil trabalhadores do setor da saúde já este mês, com o objetivo ainda de completar a vacinação de 75% da população com mais de 16 anos até março de 2022.

O México é o 12.º país com mais infeções e o quarto com o maior número de mortos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

O país regista ainda assim cerca de 870 mortes de covid-19 por milhão de habitantes, o que o coloca em 11.º lugar entre os países com mais óbitos em relação à população.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.192 pessoas dos 332.073 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa