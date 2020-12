FC Porto despede-se dos grupos da ‘Champions’ com vitória frente ao ‘apurado’ Olympiacos

O FC Porto despediu-se hoje da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol com um triunfo por 2-0 frente ao Olympiacos, em Atenas, terminando na segunda posição do Grupo C.

Otávio, de grande penalidade, aos 10 minutos, e Uribe, aos 77, fizeram os golos dos ‘dragões’ na visita à equipa de Pedro Martins, com os gregos, reduzidos a 10 por expulsão por acumulação de amarelos do português Ruben Semedo (78), a conseguirem, ainda assim, apurar-se para a Liga Europa, devido à derrota do Marselha frente ao Manchester City (3-0).

O FC Porto, que já tinha o apuramento para os oitavos de final da ‘Champions’ assegurado, foi segundo no Grupo C, com 13 pontos, menos três do que os ingleses, com Olympiacos e Marselha, ambos com apenas três pontos, a serem, respetivamente, terceiro e quarto.

Fonte: Lusa