Comandante da Polícia apela para combate e prevenção da covid-19

O comandante-geral da Polícia Nacional (PN), comissário-geral Paulo de Almeida, reiterou, hoje (quinta-feira), no Cuito (Bié), o apelo aos efectivos da corporação a continuarem engajados no combate e prevenção da Covid-19 no país.

Ao falar à imprensa, no final de um encontro com os oficiais superiores da corporação no Bié, reconheceu que a Polícia já está com participação muito activa nessa luta, mas, apesar disso, reafirmou a necessidade dos efectivos manterem a sensibilização da população sobre o respeito das medidas de preventivas contra a pandemia.

Paulo de Almeida cumpriu hoje (quinta-feira) uma visita de trabalho de 24 horas ao Bié destinada, entre outros, a encorajar e solidarizar-se com os colegas locais que incansavelmente trabalham na manutenção da ordem e tranquilidade e sobretudo no combate e prevenção da Covid-19.

Angola regista até ao presente momento 15.804 casos positivos, dos quais 358 óbitos, 8.579 recuperados e 6.867 activos.

Do conjunto de activos, cinco estão em estado crítico, seis graves, 90 moderados, 131 leves e 6.635 assintomáticos.

Os Centros de Tratamento do país controlam 232 doentes.

