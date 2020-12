Benfica empata na Bélgica e falha primeiro lugar no grupo D da Liga Europa

O Benfica, já apurado, falhou hoje o primeiro lugar do grupo D da Liga Europa de futebol, ao empatar 2-2 na Bélgica com o Standard de Liège, em jogo da sexta jornada da fase de grupos da prova.

Numa jornada em que precisava de somar mais pontos do que os escoceses do Rangers, que venceram na Polónia o Lech Poznan por 2-0, os ‘encarnados’ não chegaram a perigar a posição escocesa, tendo estado sempre atrás no resultado.

O Standard adiantou-se logo aos 12 minutos, através de Raskin, mas o Benfica reagiu quase de imediato e igualou quatro minutos depois, por Everton. Na segunda metade, o cenário repetiu-se, com o Liège a tomar a dianteira por Tapsoba, aos 60 minutos, igualando o Benfica sete minutos depois, por intermédio de Pizzi, na cobrança de uma grande penalidade.

Com este empate, o Benfica manteve o segundo posto do grupo D, que terminou com 12 pontos, enquanto o Rangers, com a vitória na Polónia, ganhou a ‘poule’ com 14, sendo cabeça de série no sorteio agendado para segunda-feira.

Fonte: Lusa