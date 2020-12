UNITA defende criação de condições de realojamento antes de demolições

O deputado do maior partido da oposição do país, Raúl Manuel Danda, defendeu que o governo deve criar, sempre que necessário, condições de realojamento antes de demolir residências em qualquer parte do país.

Em conferência de imprensa, o deputado da UNITA defendeu que “as demolições em qualquer vila, aldeia ou cidade do país, quando necessárias, devem ser conjugadas com condições mínimas e aceitáveis para o realojamento dos cidadãos afetados e com o diálogo e envolvimento dos mesmo nas soluções de alojamento”.

Raúl Danda disse ainda que a comunicação entre as autoridades e a população deve fluir em caso de demolição de maneira a se evitar possíveis conflitos.

“As autoridades competentes do Estado, além de fazerem respeitar a lei, devem informar e dialogar com os cidadãos de maneira, a minimizar os inevitáveis constrangimentos resultantes das ações de requalificação urbana, incluindo as demolições legais, os despejos e assentamento condigno dos cidadãos em Luanda ou nas suas localidades de origem”, disse Raúl Danda.