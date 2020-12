Um cidadão de 55 anos matou a mãe, de 100 anos, com recurso a arma branca, por crença ao feiticismo, noticiou a Angop.

O triste acontecimento teve lugar, esta quarta-feira (9), no município do Sumbe, província do Cuanza Sul. O referido assassino encontra-se já sob custódia das autoridades e já foi apresentado ao Ministério Público.

Segundo a mesma fonte, o suposto homicida acusou a mãe de ter morto, por meio de feitiço, os dois filhos e de impedir que a esposa volte engravidar.