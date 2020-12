WhatsApp adiciona carrinho de compras às suas funções

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta terça-feira (8) a introdução de um novo recurso que facilitará a realização de compras em conversas com contas comerciais.

“Com o carrinho, as pessoas podem explorar o catálogo, selecionar diversos itens e enviar o pedido por mensagem para a empresa”, explicou o WhatsApp em seu blog, onde anunciou a disponibilidade da função em todo o mundo a partir desta terça.

“Bem a tempo para as compras de fim de ano. Boas compras no WhatsApp!”, acrescentou o aplicativo, que pertence ao Facebook.

Com a nova funcionalidade, ele busca atrair comerciantes e empresas para o WhatsApp Business – versão empresarial do app que já tem 50 milhões de contas – para gerenciar pedidos e transações com clientes.

Também quer incentivar seus 1,5 bilhão de usuários individuais em todo o mundo a fazer compras no aplicativo.

Desenvolver o comércio em seu sistema de mensagens é fundamental para o WhatsApp. Apesar de seu uso generalizado, ele é gratuito, não gera dinheiro com publicidade e não possui sistema integrado de pagamento.

Na última sexta-feira, o mensageiro se lançou no promissor mercado de pagamentos móveis da Índia, onde gigantes como Google e Alibaba já atuam. O sistema WhatsApp Pay, que permite receber e enviar dinheiro pela plataforma, estreou num país com mais de 400 milhões de usuários.

Fonte: AFP