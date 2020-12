SIC detém supostos assassinos de cidadão guineense no Lucapa

Dois cidadãos nacionais acusados de terem assassinado recentemente um cidadão da Guine Conacri de 35 anos de idade, no município de Lucapa, província da Lunda Norte, foram detidos hoje, terça-feira, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

Segundo o porta-voz do SIC na Lunda Norte, Veríssimo Pandamar, a detenção resulta de uma sequência de investigações levadas a cabo desde Novembro do ano em curso, após a morte do referido cidadão na localidade de Samulambo.

Explicou que os presumíveis autores, ávidos em subtrair alguns meios da vítima, interpelaram-no em lugar desabitado, apropriaram-se da motorizada da vítima e de seguida, dispararam a queima-roupa contra o cidadão, atingindo-o mortalmente.

Disse que foi ainda apreendida a arma de fogo usada para o crime de homicídio qualificado e recuperada a motorizada da vítima.

Os presumíveis autores do crime, segundo o porta-voz, já foram encaminhados ao Ministério Público, para os passos subsequentes.

Fonte: Angop