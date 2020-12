Ondjaki inaugura o encontro de leituras

O escritor angolano Ondjaki, com o romance “Bom dia Camarada”, consta entre os convidados para a primeira sessão do Encontro de Leituras, o novo clube de leitura, numa iniciativa conjunto do jornal português O Público e o brasileiro Folha de São Paulo, a ter lugar dia 15 deste mês.

Segundo o jornal O Público, na sua edição desta terça-feira, o clube, que junta leitores de língua portuguesa, acontecerá uma vez por mês na plataforma Zoom e discutirá romances, ensaios, memórias e obras de jornalismo literário, na presença de um escritor, editor ou especialista convidado. Todos os participantes podem falar sobre o livro em debate.

O livro “Bom Dia Camaradas”, o primeiro romance deste autor que leva os leitores à Luanda da década de 80, pela voz da criança que ele foi. Em Portugal, a obra foi publicada em 2003 pela editorial Caminho (no Brasil saiu pela Companhia de Letras.

Ondjaki regressou há três anos a Luanda, onde nasceu em 1977, depois de ter vivido sete anos no Rio de Janeiro.

O autor tem no mercado várias obras, entre romances, poesia, contos infantis.

Entre as suas conquistas consta a Menção Honrosa no Prémio António Jacinto (2000) com Actu Sanguíneu, Prémio Sagrada Esperança (Angola, 2004), com E se amanhã o medo, Prémio António Paulouro (Portugal, 2005), com E se amanhã o medo.

Fonte: Angop