Bolsa de Lisboa abre a cair 0,33% para 4.688,38 pontos

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a cair 0,33%, para 4.688,38 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta ligeira, a ganhar 0,02% para 4.703,77 pontos, impulsionada pela EDP e em contraciclo com a maioria das praças europeias.

Dos 17 títulos cotados no principal índice, dois fecharam inalterados (Altri e Pharol), sete em terreno negativo, com a Galp Energia a perder quase 2%, e oito em alta, com a EDP Renováveis a ganhar mais de 1%.

Fonte: Lusa