Bié conta com mais 900 técnicos de saúde

Novecentos novos técnicos de saúde, admitidos no concurso público de 2019, iniciam funções este mês nas diferentes unidades sanitárias da província do Bié, informou o governador local, Pereira Alfredo.

De acordo com o governante, que falava nesta segunda-feira durante um encontro com gestores hospitalares da província, neste momento decorre as assinaturas dos contratos de trabalho para posteriormente entrega das guias de colocação.

Do mesmo concurso já exercem funções 300 técnicos de saúde, mas por orientações do Presidente da República, João Lourenço, face à necessidade do sector, a província recebeu uma quota adicional.

Pereira Alfredo disse que a medida visa corresponder com os anseios da população, fundamentalmente a juventude, que mais clama por emprego.

Província lança concurso para eleger melhor unidade sanitária

De acordo com o governador, o concurso, a ser realizado no primeiro trimestre de 2021, visa aferir a qualidade do serviço prestado às populações a nível dos hospitais públicos.

Para o efeito, serão avaliadas questões sobre a gestão orçamental, patrimonial, higiene, gestão medicamentosa, melhores gestores, médicos e enfermeiros de excelência, entre outros profissionais.

Segundo o governador, a medida visa incentivar, cada vez mais, os serviços de humanização de saúde através da profissionalização dos gestores hospitalares.

Por seu turno, o director do Gabinete de Saúde do Bié, João Campos, frisou que a província controla 3.705 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos terapeutas, tendo um total de 2.617 camas em mais de 100 unidades sanitárias da região.

Fonte: Angop