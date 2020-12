ANPG e Total apoiam empreendorismo feminino no Cuanza do Sul

A ANPG e a Total E&P Angola, operadores do Bloco 17, assinaram um acordo com a organização não governamental Visão Mundial para financia o projecto “Mulheres Produtoras e Processadoras de Café”, na Gabela, província do Cuanza Sul.

Sem revelar o valor do financiamento, a nota chegada à ANGOP refere que o projecto conta com o apoio da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), que contribuiu também para o seu financiamento, através dos custos recuperados.

Com a duração de dois anos, o projecto vai reforçar o conhecimento técnico e organizacional de cerca de 500 mulheres produtoras e processadoras de café e inclui uma vertente social em matéria de saúde e nutrição.

A iniciativa vai, igualmente, contribuir para a melhoria das condições económicas e sociais das comunidades envolvidas.

Enquadrado nas acções de responsabilidade social financiada pela associação do Bloco 17, foi concebido na sequência dos resultados obtidos com estes programas, que já beneficiou mil e 100 empreendedores do Porto Amboim, no Cuanza Sul.

Com o financiamento para a materialização dos projectos, a iniciativa vai contribuir para a criação de bases sócio-económicas sólidas nas comunidades envolventes.

A associação do Bloco 17 é composta pela ANPG, a Total, a Equinor, ExxonMobil, BP e Sonangol P&P.

Na ocasião, o presidente da ANPG, Paulino Jerónimo, sublinhou a importância do contributo que o sector petrolífero dá para as causas de cidadania em Angola.

O responsável congratulou-se com a dinamização do projecto, uma vez que as mulheres em Angola são uma força motriz do desenvolvimento económico e social.

Fonte: Angop