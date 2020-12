Angola reporta 81 novos casos de covid-19, uma morte e mais de cem recuperados

Angola registou 81 novos casos de covid-19 e mais uma morte, enquanto 117 pessoas recuperaram da doença, informou hoje a diretora nacional de Saúde Pública, Helga Freitas.

Entre os novos infetados, 37 são da província de Luanda, 31 de Benguela, seis do Huambo, cinco de Cuanza Sul e outros cinco no Zaire, dois em Benguela, dois no Uíje, um no Moxico e um no Cuanza Norte.

Trata-se de 60 pacientes do sexo masculino e 21 do sexo feminino, cujas idades variam entre 1 mês e 78 anos.

Nas últimas 24 horas foi registada uma morte por covid-19, que tinha antecedentes de hipertensão e diabetes, enquanto 117 pessoas recuperaram da doença.

O país contabiliza 15.729 casos positivos desde 21 de março, com 355 óbitos, 8.470 recuperados e 6.904 ativos, entre os quais sete em estado crítico e seis graves.

Foram analisadas 2.531 amostras nas últimas 24 horas, num cumulativo de 255.074 testes processados até à data, revelando uma taxa positividade de 6.2%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.545.320 mortos resultantes de mais de 67 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.122 pessoas dos 327.976 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Em África, há 54.101 mortos confirmados em mais de 2,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Entre os países lusófonos, Angola regista 355 óbitos e 15.729 casos, seguindo-se Moçambique (133 mortos e 16.373 casos), Cabo Verde (109 mortos e 11.098 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.159 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.444 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 997 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa