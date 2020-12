Sexta turbina de Laúca será ligada a rede nacional eléctrica

A sexta e última turbina de 334 megawatts de energia da Barragem de Laúca, na província de Malanje, será, ainda esta semana, ligada pela primeira vez ao sistema eléctrico nacional, avançaram fontes oficiais.

Com ligação da sexta e última turbina, o projeto hidroelétrico de Laúca passará a injetar para rede nacional 2.004 megawatts. Capacidade que irá aumentar para 2.070 megawatts quando a Central Ecológica for concluída, sendo a última fase do projeto.

O governo tem vindo a apostar fortemente na produção de energia hídrica para a dinamização da economia nacional, com destaque para o rio Kwanza onde 3 das 7 barragens previstas já foram construídas, sendo Cambambe (960 MW), Capanda, com 520 (MW) e Laúca 2.070 MW.

Neste momento, o país tem uma capacidade instalada, hídrica e térmica, de 5,5 gigawatts, dos quais 3,1 gigawatts são de energia hídrica e os restantes de energia térmica.

Dados do governo indicam que o país dispõe de um potencial de energia solar por explorar de 55 gigawatts.