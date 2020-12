A Selecção Nacional de futebol de Sub-20 venceu neste domingo o Botswana, por expressivos 4-0, em partida da segunda jornada do grupo – C da Taça Cosafa, que decorre na África do Sul.

Disputado no Estádio Isaac Wolfson, em Port Elizabeth, para a conclusão da primeira fase, os golos do combinado nacional foram marcados por Zine, duas vezes, e Gladilson, também em duas ocasiões.

Fonte: Angop