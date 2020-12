Benfica vence Paços de Ferreira com golo nos descontos

O Benfica venceu hoje em casa o Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, ficando a dois pontos do líder Sporting, graças a um golo nos descontos.

Oleg colocou os pacenses em vantagem aos 24 minutos e Rafa empatou, aos 58, antes de Luca Waldschmidt, aos 90+4, garantir os três pontos às ‘aguias’.

O Benfica subiu ao segundo lugar, a dois pontos do líder Sporting, que empatou no sábado com o Famalicão (2-2), enquanto o Paços de Ferreira, que interrompeu uma série de cinco jogos sem perder, é sexto, com 14.

Fonte: Lusa