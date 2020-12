Camião que acidentou no viaduto do Cazenga já foi removido

O camião atrelado que embateu no Viaduto do Cazenga, na manhã deste domingo, já foi removido, estando totalmente liberada a segunda faixa de rodagem.

O trabalho de remoção do meio, que estava suspenso numa das duas faixas de rodagem do sentido Rangel-Cazenga, orçou em AKZ 800 mil.

Conforme Artur Maia, director técnico da empresa Gruest Angola, responsável pela remoção, este valor foi pago pelos proprietários do camião, sem custo algum para o Estado.

O acidente do camião ocorreu às primeiras horas da manhã, devido a excesso de velocidade do motorista, segundo fontes policiais no local.

Além da morte do motorista (único ocupante), o acidente causou danos materiais ainda por avaliar no separador de uma das duas faixas de rodagem, sentido Rangel-Cazenga.

Na sequência do embate, a cabine do camião ficou suspensa por mais de duas horas numa das duas faixas de rodagem deste mesmo sentido.

Como resultado do embate, o camião subiu o separador e partiu um dos corrimões de uma das faixas de rodagem.

Para evitar riscos na circulação rodoviária, as autoridades isolaram a faixa de rodagem, até à altura da remoção.

Esta foi a primeira ocorrência do género registada no Viaduto do Cazenga, que tem

dispõe de 0,876 km de extensão e sete metros de largura em cada um dos dois sentidos, bermas de um metro, passeios de dois metros e separador central de 60 centímetros.

Foi erguido no desnivelamento da Avenida Hoji-ya-Henda, precisamente no cruzamento do Caminho de Ferro de Luanda, de forma a garantir a segurança rodoviária e a pôr fim à interferência entre o trânsito rodoviário e ferroviário.

Fonte: Angop