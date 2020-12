SIC destrói lavra de canábis com mais de 200 plantas

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou, na Vila de Belize, norte de Cabinda, uma lavra de cultivo de canábis satira com 261 plantas.

Uma nota do SIC chegada, hoje, sábado, à Angop indica que o desmantelamento ocorreu no âmbito das acções de prevenção e combate à criminalidade levadas a cabo nos últimos seis dias pelos efectivos deste órgão do Mnistério do Interior (Minint), que resultou na detenção do cidadão nacional de 35 anos de idade, proprietário da lavra.

O chefe de departamento municipal do SIC no Belize, João Gime, sublinha que as micro-operações foram direcionadas nas comunas de Miconje e Alto Sunde, bem como no interior das matas de Kifuma.

Já no município sede de Cabinda, as forças da Polícia Nacional detiveram um cidadão da Republica Democrática do Congo, residente na localidade de Subantando, na posse de dois embrulhos de erva seca (liamba).

O cultivo, tráfico, comércio e consumo de estupefaciente tem sido uma prática frequente na província de Cabinda.

Fonte: Angop