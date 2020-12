Governo insiste na necessidade de regulamentar mercado de publicidade

O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MTTICS) reafirmou, nesta sexta-feira, o contínuo empenho na regulação do mercado publicitário.

Segundo o ministério, em mensagem alusiva ao Dia Mundial da Publicidade, a intenção é reforçar a fiscalização dos conteúdos e a criação de condições para o funcionamento do sector, para que possa contribuir na diversificação da economia nacional.

O Departamento Ministerial considera crucial o papel da publicidade no desenvolvimento da economia, pois movimenta o mercado e a concorrência, que busca sempre o melhor produto para o seu público-alvo.

O MTTICS entende que o mercado publicitário não é apenas um espaço de realização de negócios, de promoção e divulgação de bens recorrendo às técnicas mais modernas, mas também deve ser de construção e estruturação do pensamento social, e, por conseguinte, de formação da consciência ética dos membros da sociedade.

Conforme o MTTICS, não obstante as dificuldades reinantes, consequências da pandemia da Covid-19 e da crise económica e social, os publicitários desempenham um papel preponderante na promoção das acções do Executivo angolano e nas realizações do Estado Angolano.

O Dia Mundial da Publicidade foi criada em homenagem ao primeiro congresso, que reuniu profissionais ligados à publicidade e propaganda, a 04 de Dezembro de 1936, na cidade de Buenos Aires, Argentina.

A partir de 1937, este congresso deu origem ao Dia Pan-americano da Propaganda, mas só no ano de 1970 este passou a ser o Dia Mundial da Propaganda.

Esta data celebra a criatividade, esforço e dedicação dos profissionais formados em publicidade e propaganda, que usam da sensibilidade, da técnica e astúcia para criar incríveis campanhas publicitárias.

Fonte: Angop