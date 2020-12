Governo gasta mais de 36 mil milhões de kwanzas para conclusão da estrada que liga Namibe a Benguela

O ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida, afirmou, nesta sexta-feira, que o estado angolano vai gastar mais de 36 mil milhões de kwanzas para concluir às obras em curso no troço rio Equimina/comuna da Lucira.

Falando no final de uma visita de trabalho à província do Namibe, o governante justificou que o troço rio Equimina/comuna da Lucira é de capital importância, pois a sua conclusão reduzirá, substancialmente, a ligação entre Benguela/Namibe, que é feita preferencialmente pela via do Lubango, num percurso de 300 quilómetros.

“Esta é uma obra que decorre a bom ritmo e que temos que continuar a prestar maior atenção para que rapidamente se conclua. A sua conclusão vai impulsionar o desenvolvimento da região da Lucira que é potencialmente agrícola e pesqueira”, disse.

Relativamente ao plano de salvação da estrada 20, que liga a cidade de Moçamades/Lubango, foram avaliadas as questões técnicas com o empreiteiro, para que os trabalhos retomem nos próximos dias.

“Estamos a trabalhar para encontrarmos soluções técnicas de protecção das encostas e taludes da Serra da Leba, que constitui um grande perigo para os utentes desta via. Os trabalhos estão em curso, mas precisamos dar maior dinamismo para garantir mais segurança e conforto aos automobilistas e não só”, referiu.

Conforme o ministro, manteve um encontro com as autoridades locais para analisar o projecto de infra-estruturas integradas da requalificação da Marginal de Moçâmedes, assim como o Plano Director de Moçâmedes.

Durante a sua permanência na província do Namibe, o ministro visitou a estrada de acesso à baia das Pipas, a central de Emulsão de lubituminosa, a Marginal do Namibe e a central do bairro 5 de Abril.