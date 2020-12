Governo busca financiamento para circular do Sumbe

O ministro das Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Tavares de Almeida, afirmou que o governo angolano busca, no país, um financiamento de 130 milhões 800 mil dólares americanos para a construção da “Circular do Sumbe”, província do Cuanza Sul.

A obra enquadrada no lote 3 do Projecto de Desenvolvimento das Infra-estruturas Integradas foi consignada em Julho de 2017 a empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) e contempla a construção, em 24 meses, de uma estrada de 23 quilómetros e uma ponte dupla sobre o rio Cambongo, numa extensão de 500 metros de comprimentos e 20 metros de largura.

Inserida na Estrada Nacional (EN) número 100 visa assegurar o desvio do trânsito rodoviário pesado da cidade do Sumbe.

“ A Circular do Sumbe é prioritária. Estamos a trabalhar com a CHEC, visto que, inicialmente, estava adstrita a linha de crédito da China, que não foi activada. Buscamos um financiamento com as instituições financeiras no país”, reforçou o ministro.

O ministro, que efectuou uma avaliação técnica das pontes do Rio Longa e Queve, que carecerem de uma intervenção de manutenção urgente devido ao desgaste nas plataformas.

“A intervenção nas pontes estão a ser já tratadas com um carácter de emergência, para assegurar que o tráfego rodoviário entre Luanda e a região Sul do país se faça sem grandes constrangimentos”, disse.

Durante a sua estada no Sumbe, o ministro visitou as infra-estruturas integradas da cidade do Sumbe, tendo avançado que estão com um grau de execução física de 37 por cento com uma previsão de conclusão em 2022.

A construção das infra-estruturas integrada na cidade do Sumbe enquadra-se no lote 2 e engloba o sistema de drenagens das águas pluviais e residuais, bem como a implementação do canal até ao rio Cambongo e de uma ETAR, o sistema de controlo do nível freático, pavimentação e construção dos passeios, rede de iluminação e telecomunicações.

Manuel Tavares visitou, igualmente, a construção de uma urbanização, numa área de 256 hectares, com 1.816 habitações já concluídas, entre as quais 1.260 da tipologia 3 e 556 T2, faltando os acabamentos internos e externos, redes de drenagens, canalização da água, electricidade e zonas de serviços.

As infra-estruturas a serem entregues em 2022 têm uma execução física de 41 por cento e financeira de 39%. Está avaliada em 186 milhões 047 mil 862, 44 dólares americanos.

O projecto habitacional visa alojar as populações da periferia da cidade e as encostas dos morros.

As referidas habitações enquadram-se no lote 1 sobre a estabilização das encostas e o realojamento que engloba serviços de drenagens das águas pluviais e residuais com a construção de uma ETAR, a rede de abastecimento de águas, pavimentação e passeios, rede de fornecimento de energia eléctrica, bem como a estabilização das encostas dos bairros da Bumba e Quissala com soluções de drenagens e contenção permanente.

O representante da China Harbour Engineering Company (CHEC), Miguel Marques, adverte que sem a construção da circular todo trabalho de requalificação em curso na cidade do Sumbe poderá ser danificado devido ao tráfego rodoviário pesado que idos da região sul do país bem como da Namíbia e África do Sul.

Fonte: Angop