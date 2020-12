Governo aposta na reabilitação de estradas para revitalizar a produção agrícola em 2021

O governo angolano defende o relançamento do sector produtivo, assente na reabilitação das estradas secundárias e terciárias, essenciais para o incremento da Agricultura Familiar e a aceleração do Comércio Rural.

Esta informação foi avançada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, quando falava, esta terça-feira, aos representantes do povo, na última sessão parlamentar dedicada à apreciação da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2021, na especialidade.

Segundo o dirigente, uma atenção especial vai ser dada a manutenção das estradas no OGE-2021, com o intuito de relançar o sector produtivo, sobretudo a Agricultura Familiar e o Comércio Rural, que no seu entender, “são programas que andam de mãos dadas e não podem ser dissociados”.

Manuel Nunes Júnior disse ainda que os governos provinciais têm autonomia para intervir no processo de reabilitação das vias secundárias e terciárias nos seus municípios, tendo já recebido para o efeito kit’s de construção.

Considerados projetos prioritários, a manutenção das infraestruturas rodoviárias vai facilitar a mobilidade entre as várias localidades, melhorar o escoamento da produção agrícola e, consequentemente, potenciar as trocas comerciais entre o campo e os centros urbanos.