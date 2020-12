Ataque na RDCongo causa pelo menos 11 mortes

Um ataque atribuído aos rebeldes da Força Patriótica e Integracionista do Congo (FPIC) deixou pelo menos 11 pessoas mortas no noroeste da República Democrática do Congo (RDC), disseram hoje fontes militares e da sociedade civil citadas pela agência Efe.

A incursão ocorreu na localidade de Munganga, situada na província de Ituri.

“Alertaram-nos as pessoas que conseguiram fugir do ataque durante a noite, mas até agora os atacantes não foram identificados. Suspeitamos dos rebeldes da FPIC, porque são os que atacam frequentemente os civis aqui”, precisou à EFE Shabani Awazi, presidente de uma sociedade civil local.

O Exército, através do porta-voz militar Jules Ngongo, também confirmou à Efe o ataque e assegurou que esta manhã foi destacado um dispositivo das Forças Armadas congolesas para garantir a segurança na zona.

O noroeste da RDC leva anos de um conflito alimentado por dezenas de milícias rebeldes e ataques de soldados do Exército regular, apesar da presença da força de paz da ONU, que tem deslocados mais de 15.000 efetivos no país.

Na província de Ituri, rica em minerais, foi lançado um processo de desmobilização voluntária, mas grupos como a FPIC recusam a iniciativa.

