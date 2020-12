Warner Bros lançará ‘Matrix 4’ e todos seus novos filmes no streaming em 2021

A Warner Bros lançará todos os seus filmes de 2021 na plataforma de streaming HBO Max e nos cinemas ao mesmo tempo, incluindo “Matrix 4” e o remake de “Duna” dirigido por Denis Villeneuve, anunciou o estúdio nesta quinta-feira (3), como uma medida para conter a pandemia.

“Vivemos em tempos sem precedentes que exigem soluções criativas”, disse a presidente e CEO da Warner Bros, Ann Sarnoff.

“Ninguém quer que os filmes voltem à tela grande mais do que nós. Sabemos que novo conteúdo é vital para as salas de exibição, mas temos que equilibrar isso com a realidade de que a maioria dos cinemas dos Estados Unidos provavelmente funcionará com capacidade reduzida durante 2021”, explicou.

A decisão deve afetar pelo menos 17 títulos, incluindo o aguardado “The Many Saints of Newark”, prelúdio de “Sopranos”, e “Esquadrão Suicida 2”, sequência da franquia de super-heróis da DC.

O anúncio segue a decisão anterior da Warner de estrear “Mulher-Maravilha 1984” no Natal por meio de sua plataforma de streaming e também nos cinemas, uma aposta radical para um dos maiores estúdios de Hollywood, que boa parte da indústria havia presumido que seria um caso isolado.

Antes da pandemia, os filmes de sucesso eram exibidos apenas na tela grande por um período de cerca de 90 dias. Mas com os cinemas fechados em muitas partes dos Estados Unidos, incluindo Nova York e Los Angeles, os distribuidores foram forçados a inovar.

No “modelo híbrido”, os filmes serão disponibilizados na plataforma de streaming HBO Max nos Estados Unidos por um mês, a partir da data de lançamento nos cinemas.

Por outro lado, os filmes continuarão a ser exibidos em cinemas estrangeiros.

Os principais estúdios de Hollywood estão a lutar para resistir aos efeitos da pandemia de covid-19 e viram muitos de seus planos de lançamento de blockbusters frustrados.

A Warner lançou “Tenet” nos cinemas durante o verão do hemisfério norte, mas a bilheteria nos EUA foi modesta.

Já a Disney incluiu “Mulan” em seu serviço de streaming Disney+ em setembro, e vai estrear o “Soul”, animação da Pixar, na mesma plataforma no Natal, nos EUA.

Fonte: AFP