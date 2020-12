Vice-Preseidente da Repùblica na proclamação da Academia Angolana de Ciências

O vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, assiste hoje, sexta-feira (4), a proclamação da Academia Angolana de Ciências. O ato tem lugar no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda.

Segundo o diretor Nacional para a Formação e Pós-graduação do Ministério do Ensino Superior, Emanuel Catumbela, em declarações à Rádio Nacional de Angola, a Academia Angolana de Ciências vai contribuir para promover, reconhecer, premiar a excelência científica e melhorar a posição do país no ranking das universidades.