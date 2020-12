Seleção Nacional de sub-20 perde na estreia da Taça Cosafa

A Selecção Nacional de futebol de Sub-20 perdeu com a congénere de Eswatini, por 0-1, em partida da primeira jornada do grupo – C da Taça Cosafa, disputada nesta sexta-feira, na África do Sul.

Decorrido no Estádio Gelvandale, em Port Elizabeth, o único golo do encontro foi marcado por KwaZakele, numa prova qualificativa ao Campeonato Africano das Nações,em 2021, na Mauritânia.

Este resultado desfavorável do combinado nacional contrasta com o obtido na edição passada, na Zâmbia, em que venceu por claros 4-1.

Os comandados de Kito Ribeiro encerram a fase de grupos domingo contra o Botswana, às 15h30, no mesmo recinto.

As quatro melhores equipas qualificam-se para as meias-finais a 11 deste mês de Dezembro, dois dias depois disputa-se a final.

Angola já obteve três terceiros lugares nesta competição regional, designadamente em 2016, 2018 e 2019.

Fonte: Angop