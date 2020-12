MPLA condena delapidação do erário público

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, condenou esta sexta feira, em Luanda, a delapidação do erário e reiterou o combate à corrupção, à impunidade e ao nepotismo.

A dirigente política discursava no encontro de militantes que marcou a abertura das festividades alusivas aos 64 anos da fundação do MPLA, a assinalar-se no próximo dia 10 Dezembro.

Segundo Luísa Damião, os alicerces do MPLA assentam em valores e princípios nobres como a promoção da defesa da independência, unidade nacional, paz, liberdade, justiça social, solidariedade, democracia, humanismo, bem como a dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos e de oportunidades.

Considerou negativos e contrários ao partido comportamentos e atitudes relacionados com a delapidação do erário. Citou uma máxima, do Presidente da República, João Lourenço, segundo a qual, “ninguém é rico ou poderoso de mais para se furtar a ser punido, nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido”.



Declarou que, apesar das dificuldades financeiras e económicas agravadas pela pandemia da Covid-19, o executivo aposta na diversificação económica e aprofundamento de um Estado democrático e de direito.

Encorajou a contínua reforma do Estado, institucionalização das autarquias locais, fomento do emprego com a participação privada e a implementação das medidas de combate à pobreza.



Apoio ao líder do partido

Apelou aos militantes a apoiarem o Presidente da República, João Lourenço, para prosseguir com as reformas, em prol do fortalecimento das instituições e moralização da sociedade, no quadro do exercício de uma cidadania participativa e diálogo permanente com a sociedade civil.



Repudiou as manobras de diversão e acções desestabilizadoras que visam inverter a ordem institucional, ressaltando que em democracia só se alcança o poder com o aval do povo nas urnas.



A dirigente política disse acreditar que se o MPLA venceu a guerra, conquistou a independência, a paz e a democracia e, também, vencerá a batalha para o desenvolvimento económico do país.



Luísa Damião falou de um MPLA dinâmico e aberto, que se adapta as várias etapas históricas com a determinação da sua juventude, suportada pela experiência e a sabedoria dos mais velhos, bem como a força e a vitalidade da mulher angolana.



Apelou, igualmente, aos militantes a melhorem a máquina organizativa para enfrentarem os desafios eleitorais futuros, aperfeiçoarem o potencial de mobilização e de inserção na sociedade.



Exposição fotográfica

No recinto foi aberta uma exposição fotográfica, denominada “MPLA 64 anos”, que retrata a trajectória do partido, desde a sua fundação.

A exposição retrata fotos dos ex-presidentes da organização, designadamente Ilídio Machado, Mário Coelho Pinto de Andrade, Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos, bem como do actual líder partidário, João Lourenço.



Constam ainda da exibição fotográfica figuras do Processo dos 50, descrições sobre a guerrilha, congressos, entre outros eventos relevantes da vida do partido, no poder.

