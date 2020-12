Ministro anuncia registo de mais de 2 milhões de imóveis até 2025

Dois milhões oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos e quarenta e cinco imóveis serão registados, em todo o país, até ao ano de 2025, anunciou, nessa sexta-feira, em Luanda, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz.

O governante discursou na quinta reunião mensal de balanço do Programa de Massificação do Registo de Nascimento e Atribuição do Bilhete de Identidade, iniciado em Novembro de 2019.

Segundo o governante, o processo de regularização jurídica dos imóveis inicia no mês de Janeiro de 2020, no quadro do Programa de Massificação do Registo Predial.

A iniciativa terá como base a experiência do Programa de Massificação do Registo de Nascimento e Atribuição do Bilhete de Identidade, iniciado em Novembro de 2019.

A nível do registo de nascimento, o programa já beneficiou 1.860.251 cidadãos, enquanto 949.980 trataram bilhetes de identidade.

Fonte: Angop