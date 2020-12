Angola com 132 novos casos e mais uma morte

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram hoje 132 novos casos de covid-19 e mais uma morte, enquanto 55 pessoas recuperaram da doença.

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que fez hoje a atualização dos dados adiantou que 57 casos foram registados em Luanda, 23 no Zaire, 22 no Cuanza Norte, sete no Cuanza Sul, oito no Huambo, cinco no Cuando Cubango, quatro na Lunda Sul, três em Cabinda, um em Benguela, outro no Bié e mais um no Uíje.

Trata-se de 83 pacientes do sexo masculino e 49 do sexo feminino, cujas idades variam entre três meses e 71 anos.

Nas últimas 24 horas foi registada uma morte de covid-19, uma angolana de 20 anos, enquanto 55 pessoas recuperaram da doença.

O país contabiliza 15.493 casos positivos, com 353 óbitos, 8.299 recuperados e 6.841 ativos, entre os quais três críticos e oito graves.

Foram analisadas 3.250 amostras nas últimas 24 horas, revelando uma taxa diária de positividade de 4%, num cumulativo de 246.554 amostras processadas até à data.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.507.480 mortos resultantes de mais de 65,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em África, há 52.824 mortos confirmados em mais de 2,2 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 353 óbitos e 15.493 casos, seguindo-se Moçambique (133 mortos e 16.038 casos), Cabo Verde (107 mortos e 10.938 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.159 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.441 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 997 casos).

Fonte: Lusa