UNITA solicita a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar gestão do BPC

O grupo parlamentar da UNITA solicitou a Assembleia Nacional a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão do Banco de Poupança e Crédito (BPC).

O capital do BPC é constituído integralmente por Entidades Estatais, sendo 75 por cento subscrito diretamente pelo Estado, enquanto o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) detém 15 por cento e a Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas (CSS/FAA) subscreve os restantes 10 por cento.

Durante uma conferência de imprensa realizada nesta quarta-feira, em Luanda, a segunda vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, Navita Ngolo, justifica que, com base no relatório e contas de 2019, a instituição registou um prejuízo 404,7 mil milhões de Kwanzas.

Neste sentido, continua, a instituição encontra-se em situação de falência técnica com passivos superiores aos activos, na ordem de 87,2 mil milhões de Kwanzas e um rácio de solvabilidade abaixo do limite mínimo regulamentar definido pelo Banco Central.

Aponta ainda os constantes desfalques que se foram operando no mesmo banco e sucessivas capitalizações sem sucesso.

