Moçambique terá seis milhões de vacinas – Governo

O ministro da Saúde de Moçambique disse hoje que o país terá direito a seis milhões de doses de vacina contra a covid-19, no âmbito das regras definidas na iniciativa global COVAX para acesso equitativo à inoculação.

Armindo Tiago falava na Assembleia da República (AR), em resposta a críticas do Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, de que as propostas do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado (OE) de 2021 não fazem referência a qualquer plano de vacinação contra a covid-19.

“Para os cálculos que nós fizemos, Moçambique receberia neste mecanismo cerca de seis milhões de doses de vacina”, correspondente a 20% da população”, estimada em 30 milhões, declarou Armindo Tiago.