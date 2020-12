Governo e PNUD trabalham para fomento de autoemprego e empoderamento das mulheres

O Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) beneficiará do apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no fomento ao auto emprego no seio da juventude e no empoderamento das adolescentes e jovens.

A garantia foi dada, nesta quarta-feira, em Luanda, pelo representante do PNUD em Angola, Edo Stork, durante uma audiência com a titular da pasta da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto.

Edo Stork identificou o município do Cazenga como ponto de partida para a implementação de um projecto que visa capacitar e profissionalizar os jovens para o auto – emprego e manifestou o interesse da sua instituição em participar de forma activa no processo de empoderamento das adolescentes e jovens, que têm influência directa no desenvolvimento das famílias.

No âmbito da cooperação com o governo angolano, o PNUD irá ainda replicar em Angola projectos de apoio à juventude, como o Youth-Connect, com grandes resultados em alguns países africanos.

Por sua vez a Ana Paula Neto frisou que a intenção manifestada pelo PNUD vai complementar o trabalho desenvolvido em iniciativa com o Programa de Formação e Orientação Económica à Juventude, que visa encontrar uma saída por via do empreendedorismo e acções no quadro do projecto Juventude Informada Responsável e Organizada (JIRO).

Este programa tem como objectivo cuidar da jovem mulher desde a base, para mais tarde capacita-la para grandes responsabilidades na sociedade.

As duas instituições estabeleceram as bases de uma estratégia de cooperação, que num futuro próximo, contará com o financiamento de um fundo Norueguês.

Fonte: Lusa