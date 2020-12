Detido jovem que ameaçou tirar MPLA à força do poder

O jovem que publicou uma foto na sua página, na rede social Facebook, empunhando uma arma de fogo do tipo AKM, com os dizeres “SE MPLA NÃO SAIR DO PODER A BEM, ENTÃO VAMOS A GUERRA. PELA CIDADANIA E PELO DIREITO”, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

O jovem que usa no seu perfil o nome de “TI MIRO DAY (o economista)” diz ter publicado a foto com o objetivo de obter mais likes.

Segundo o mesmo, trinta minutos depois de ter publicado a foto, apercebeu-se do seu erro e apagou a foto, dizendo estar arrependido e aconselhou outros jovens a não fazerem o mesmo.

Segundo fontes policiais, o jovem foi apanhado em flagrante delito, em posse da arma de fogo. Segundo ainda o agente do SIC, a arma pertence a uma empresa de segurança privada e destinava-se a proteção de um bar.