Camião rompe “kupapata” resultando em quatro mortes e três feridos

Quatro pessoas da mesma família morreram e três outras ficaram feridas na sequência de um acidente de viação envolvendo um camião e um triciclo motorizado (vulgo kupapata), nesta quarta-feira, no município do Cazengo, província do Cuanza Norte.

A colisão provocou a morte da esposa do piloto do triciclo motorizado, do seu filho de dois meses de idade, de uma sobrinha e do cunhado.

Em declarações à Angop, a médica de serviço no banco de urgência do Hospital Provincial do Cuanza Norte, Felicidade Tchipongue, disse que os três feridos estão fora do perigo de morte.

Fez saber que dois dos feridos já tiveram alta e o outro ficará sob observação devidos a algumas escoriações sofridas nos membros superiores e inferiores.

Por sua vez, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional do Cuanza Norte, Edgar Salvador, explicou que o acidente aconteceu quando o caminhão, proveniente de Luanda, em alta velocidade, pretendia efectuar uma ultrapassagem que não foi bem sucedida e embateu contra o triciclo.

Contou que os ocupantes do triciclo saiam de um campo agrícola, na comuna da Conhoca, cerca de 40 a sul do município de Cazengo, quando sofreram o empate do caminhão.

Apelou aos motoristas a observância das normas do código de estrada para se evitar acidentes e mortes desnecessárias.

Já o presidente da Associação de Mototaxistas da província do Cuanza Norte, Luís Folome, lamentou o sucedido e pediu aos condutores mais prudência durante a condução.

Na província do Cuanza Norte é comum o uso de triciclos motorizados para o transporte de mercadoria e passageiros.

Fonte: Angop