Angola regista 42 novos casos, 105 recuperados e 1 óbito

O secretário de Estado para a Saúde Pública informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 42 novos casos positivos de covid-19, 105 recuperados e uma morte.

Franco Mufinda que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, disse que 29 casos foram registados em Luanda, 4 foram registados em Cabinda, 4 em Benguela, 4 no Uíge e 1 caso na Lunda Sul. As idades variam de 2 a 87 anos, sendo 28 do sexo masculino e 14 do sexo feminino.

As localidades mais acometidas em Luanda são Belas, Cazenga, Maianga, Samba, Sambizanga, Talatona e Viana.

Quanto ao óbito, trata-se segundo Franco Mufinda, de um angolano de 68 anos, residente na província de Luanda.

Dos recuperados, 60 foram recuperados em Luanda, 27 no Cunene, 15 em Benguela, duas no Moxico e 1 na província do Zaire.

Assim sendo, Angola passa a contabilizar 15.361 casos (+42), dos quais 362 óbitos (+1), 8.244 recuperados (+105) e 6.765 ativos (-64).

Dos ativos, 6 são críticos, igual número de graves, 99 moderados, 147 leves e 6.507 assintomáticos.

O responsável informou que de momento encontram-se hospitalizado nos centros de tratamento 258 pacientes, menos 28 em comparação ao dia de ontem.

Os laboratórios conseguiram processar nas últimas 24 horas, 2.509 amostras, das quais 42 foram positivas. No total foram processadas até ao momento 243.304 amostras.

Segundo Franco Mufinda, a taxa de positividade diária é de 1.7% e a taxa acumulativa é de 6.3%.

Em quarentena institucional estão 322 pessoas e sob vigilância epidemiológica 4.202 contactos.