Sobe para cinco o número de mortos em atropelamento na Alemanha

Cinco pessoas, incluindo uma criança de nove meses, morreram hoje no seguimento de um atropelamento numa zona pedonal na cidade de Trier, no sudoeste da Alemanha, que feriu gravemente mais uma dúzia de pessoas, segundo as autoridades.

O condutor, identificado como um alemão de 51 anos, nascido em Trier, foi preso no local e o veículo foi apreendido, disse a polícia de Trier.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, de acordo com as leis de privacidade alemãs, não tinha morada fixa e tinha vivido nos últimos dias no veículo Land Rover que um amigo lhe tinha emprestado, o qual foi utilizado no ataque, disse o procurador Peter Fritzen, que estava a dirigir a investigação.

Os primeiros elementos da investigação indicam que “distúrbios psiquiátricos podem ter desempenhado um papel” no ato deste homem, afirmou Peter Fritzen, em conferência de imprensa, acrescentado que o responsável pela tragédia estava alcoolizado.

Ao início da tarde, uma viatura SUV cinzenta entrou a grande velocidade numa zona pedonal aos ziguezagues e de forma intencional para atropelar transeuntes e barracas de lojas durante várias centenas de metros.

Quatro minutos depois, quando saiu para uma rua rodoviária, foi intercetado por vários carros da polícia e detido apesar de resistir.

“Não temos qualquer indicação de que houvesse qualquer tipo de motivo terrorista, político ou religioso” para este ataque, acrescentou Peter Fritzen aos jornalistas.

O presidente da Câmara, Wolfram Leibe, afirmou: “Não consigo compreender como é que alguém tem a ideia de conduzir pelo centro da cidade com um SUV para matar pessoas”.

“Matar pessoas – um bebé de nove meses de idade e uma mulher de 72 anos – o que é que estas pessoas fizeram? Só queriam ir à cidade, fazer compras, e agora estão mortas”, disse.

O condutor, que estava sozinho no carro, resistiu à detenção, mas foi dominado pela polícia, disseram as autoridades.

Num vídeo divulgado por um órgão de comunicação social local, que alegadamente mostrava a detenção, a polícia podia ser vista a prender um homem na calçada, ao lado de um carro com matrícula de Trier.

A autenticidade do vídeo não pôde ser imediatamente verificada e foi retirado logo após a polícia ter pedido para que as pessoas não partilhassem fotos e vídeos da cena.

As imagens mostraram pessoas fora de uma loja aparentemente ajudando alguém no chão deitado no meio de destroços espalhados.

O porta-voz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert, classificou na rede social Twitter o incidente como “chocante”.

“Os nossos pensamentos estão com os familiares dos mortos e com os numerosos feridos e com todos os que atualmente estão de serviço a cuidar deles”, escreveu.

Trier situa-se a 200 quilómetros (120 milhas) a oeste de Frankfurt, perto da fronteira com o Luxemburgo. A cidade de cerca de 110.000 pessoas é conhecida pelo seu portão romano, a Porta Nigra, que se encontra perto do local do incidente.

Fonte: Lusa