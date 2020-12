Shakhtar Donetsk volta a vencer Real Madrid para a Liga dos Campeões

O Shakhtar Donetsk ganhou hoje ao Real Madrid por 2-0 na quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões de futebol, repetindo a vitória de outubro, em Madrid.

Os golos do Shakhtar, que jogou em casa, só surgiram na segunda parte, através do médio brasileiro Dentinho, aos 57 minutos, e do avançado israelita Manor Solomon, aos 82, dando aos ucranianos a vitória e o segundo lugar provisório no agrupamento, com sete pontos.

Por seu turno, o campeão espanhol é o terceiro, com os mesmos pontos, no grupo liderado pelos alemães do Borussia Monchengladbach, e em que o Inter Milão é o último classificado (defrontam-se hoje).

No outro jogo já terminado na ‘liga milionária’, o Lokomotiv Moscovo, de Éder e Zé Luís, foi derrotado na capital moscovita pelo Salzburg, por 3-1, com o avançado alemão Mergim Berisha a ‘bisar’ no primeiro tempo, aos 28 e aos 41 minutos, e com outro alemão, Karim Adeyemi, a marcar o terceiro para os austríacos (81), já depois de Anton Miranchuk, médio russo, ter reduzido de penálti para a turma da casa aos 79.

O Lokomotiv é agora o último com três pontos, menos um do que o Salzburg, que é o terceiro, enquanto o Atlético Madrid (segundo) recebe hoje o Bayern Munique.

Fonte: Lusa