Polícia brasileira apreende 2,5 toneladas de cocaína no Rio de Janeiro

A Polícia Federal do Brasil apreendeu mais de 2,4 toneladas de cocaína em Duque de Caxias, cidade localizada no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

A operação ocorreu na noite de terça-feira e, segundo as autoridades locais, foi a maior apreensão de drogas já realizada no Rio de Janeiro e uma das maiores no Brasil.

Em comunicado, a Polícia Federal frisou que obteve informações de que uma organização criminosa estaria usando um galpão para armazenagem da droga.

“Após um trabalho de investigação, que identificou movimentação suspeita de veículos no local, os polícias federais realizaram a incursão que resultou no flagrante da noite passada”, destacou o comunicado das autoridades envolvidas na investigação do caso.

Dois homens que estavam no local foram presos e, com eles, foram apreendidas duas armas sem registo, uma pistola e um revólver, além de um rádio comunicador.

As substâncias encontradas foram submetidas ao laudo pericial criminal preliminar e o resultado foi positivo para cocaína.

Segundo os ‘media’ locais, um dos homens que foi preso é um agente da Polícia Militar, que estava de folga.

Informações divulgadas pelo jornal O Globo, fornecidas pela Delegacia de Repressão às Drogas (DRE-RJ), indicam que este polícia fazia a segurança do imóvel, que estava sob o comando de um homem de 41 anos, que também foi detido no local em flagrante.

Os dois detidos foram indiciados e responderão por tráfico de drogas.

As autoridades brasileiras não informaram para onde a droga deveria ser transportada e nem a quem pertencia.

Fonte: Lusa