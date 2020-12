Mais 68 novos casos, um óbito e 207 recuperados em Angola

Angola reportou nas últimas 24 horas mais 68 casos de covid-19, uma morte e 207 recuperados da doença, anunciou o secretário de Estado para a Saúde Pública.

Segundo Franco Mufinda, foram registados 33 casos Luanda, 13 em Cabinda, 11 no Huambo, quatro em Benguela, três no Moxico, dois no Uíje, um no Cuando Cubango e um no Zaire, com idades entre 5 meses e 71 anos, dos quais 41 de sexo masculino e 27 do sexo feminino.

Um cidadão chinês de 38 anos morreu devido à doença. Outras 207 pessoas recuperaram, informou ainda Franco Mufinda durante o habitual balanço epidemiológico.

No total, já foram notificados 15.319 casos em Angola, dos quais 351 óbitos, 8.139 considerados recuperados e 6.829 ativos, incluindo sete em estado crítico e seis graves.

Foram processadas nos laboratórios 2.647 amostras nas últimas 24 horas, num total de 240.770 testes, resultando numa taxa de positividade diária de 2,5% e uma taxa cumulativa de 6,4%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.482.240 mortos, incluindo 4.645 em Portugal, resultantes de mais de 63,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 52.232 mortos confirmados em mais de 2,1 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

Angola regista 351 óbitos e 15.319 casos, seguindo-se Moçambique (132 mortos e 15.866 casos), Cabo Verde (106 mortos e 10.816 casos), Guiné Equatorial (85 mortos e 5.156 casos), Guiné-Bissau (44 mortos e 2.441 casos) e São Tomé e Príncipe (17 mortos e 997 casos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (mais de 6,3 milhões de casos e 173.817 óbitos), depois dos Estados Unidos.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa