Mãe é detida na Suécia por trancar filho por quase 30 anos

As autoridades suecas anunciaram nesta terça-feira (01) a detenção de uma mulher de 70 anos, suspeita de ter trancado seu filho por 28 anos, o qual foi encontrado – de acordo com a imprensa local – no seu apartamento na região de Estocolmo com feridas infectadas, desnutrido e quase sem dentes.

“A mãe é suspeita de privação ilegal da liberdade e de provocar lesões físicas”, disse à AFP o porta-voz da polícia Ola Österling.

O filho, de 41 anos, ficou trancado durante muito tempo no apartamento da família em Haninge, nas proximidades de Estocolmo, relatou.

De acordo com os jornais Expressen e Aftonbladet, a mãe deixou o filho trancado no apartamento durante 28 anos, depois de retirá-lo da escola quando tinha 12.

– Vizinhos em choque

O apartamento foi isolado para investigação e análise por parte dos peritos.

“O alerta foi dado por uma integrante da família, depois de ver (a vítima)”, confirmou o Ministério Público, num comunicado.

A imprensa local afirmou que o homem tinha feridas infectadas nas pernas, mal conseguia caminhar, ou falar, e praticamente perdeu todos os dentes.

A polícia não confirmou os detalhes, mas indicou que o homem foi hospitalizado.

“Havia urina, sujeira e poeira. Cheirava a mofo. Ninguém faz limpeza há anos”, segundo a familiar que encontrou a vítima, citado de maneira anônima pelo Expressen.

A pilha de lixo dificultou a entrada no apartamento.

“Estou surpresa, chateada, mas ao mesmo tempo aliviada. Há 20 anos que espero por este dia, porque percebi que ela tinha o controle total da vida dele, mas nunca teria imaginado algo desta magnitude”, disse a fonte da família.

“Ela roubou a vida dele e manipulou as pessoas ao redor para manter seu segredo”, comentou, acrescentando que “sou grata por ele receber ajuda e poder sobreviver”.

Nenhuma hipótese foi feita sobre as motivações da mãe.

Para Don Somboon, um engenheiro de 25 anos que mora na mesma rua, “foi meio uma surpresa ouvir a notícia, quando você se dá conta do que está acontecendo tão perto”, disse à AFP.

“É aterrador, mas, acima de tudo, triste”, comentou Tove Boman, uma jovem de 24 anos que mora no prédio ao lado.

“Cresci aqui. Então, sempre soube quem ela era, um pouco estranha”, disse ela sobre a mãe.

– “Como você sabe o que está acontecendo por trás da porta?” –

Ainda não foram esclarecidas as condições exatas em que o filho esteve totalmente confinado, ou não.

Uma vizinha contou ao jornal Aftonbladet tê-lo encontrado no supermercado há alguns meses.

“Eu sei quem você é, você é minha vizinha”, teria dito o filho solitário, alegando reconhecê-la por tê-la visto pela janela.

A maioria dos vizinhos citados pelos jornais afirma, porém, que não o vê há anos.

“Eles quase nunca saíam, nunca abriam as janelas”, afirmou uma moradora, em entrevista ao Aftonbladet.

Como esse filho e sua mãe conseguiram escapar do radar do Serviço Social? Os vizinhos estão atônitos.

Com a mãe, “a gente conversa sobre coisas sem importância, como é habitual”, explica outra vizinha. “Às vezes, eu perguntava sobre o filho, ela me dizia que estava bem, nunca falava dele”, completou.

Para ela, era estranho, no entanto, que a janela nunca fosse aberta e que o mesmo lustre estivesse na frente por 30 anos.

“Mas o que fazer? Como você sabe o que está acontecendo por trás da porta? É horrível, não dá para acreditar que seja verdade”, lamenta.

A mãe nega as acusações, segundo a Ministério Público.

Fonte: AFP