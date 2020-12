Federação espanhola manteve cartão amarelo a Messi na homenagem a Maradona

A advertência a Lionel Messi, que viu o cartão amarelo por ter tirado a camisola do FC Barcelona e mostrado a do Old Boys, em homenagem a Diego Maradona, foi hoje mantida pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O Comité de Competição da RFEF não aceitou as alegações apresentadas pelo FC Barcelona para o gesto do argentino no quarto golo do jogo de domingo frente ao Osasuna (4-0), que alegava “circunstancias excecionais”, e manteve a punição a Messi, que foi também multado em 600 euros.

Aos 73 minutos, após ter marcado um golo à Maradona, Lionel Messi tirou a camisola do FC Barcelona e mostrou a do Old Boys, da temporada de 1993/94, com o número 10 nas costas, e ergueu as mãos ao céu em homenagem ao falecido astro argentino, tendo sido admoestado com o cartão amarelo.

O FC Barcelona enviou uma carta de apelo ao Comité de Competição afirmando que não havia dúvida de que o gesto se deveu à vontade do jogador de prestar uma homenagem sincera a uma das lendas mais importantes da história do futebol, Diego Maradona, falecido dias antes da partida, e que, dadas as circunstâncias excecionais, justificariam o cancelamento da advertência.

O Comité de Competição reconhece que “embora seja evidente o motivo louvável” de Messi, em homenagem ao falecido Diego Armando Maradona, a verdade é que “o atual Código Disciplinar não estabelece qualquer motivo para isenção de responsabilidade decorrente da retirada da camisola”.

Fonte: Lusa