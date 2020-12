Espanha proíbe viagens entre comunidades no Natal exceto para reuniões familiares

O Governo central e as comunidades autónomas espanholas chegaram hoje a acordo sobre o plano para travar os contágios de covid-19 durante o Natal que inclui a proibição de viajar entre regiões, com exceção das reuniões familiares.

As medidas preveem também que as refeições não podem ter mais do que 10 pessoas e que o início do atual recolher obrigatório diário é atrasado para as 01:30 da madrugada no dia de Natal e no de Ano Novo.

Estas medidas mínimas são de aplicação obrigatória, podendo as 17 comunidades autónomas acrescentar outras mais rígidas.

Todos os representantes regionais, exceto o de Madrid, que votou contra, e o da Catalunha, que se absteve, apoiaram as medidas propostas pelo Ministério da Saúde.

Durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, deixou claro “que as medidas não estão a ser tomadas por prazer ou para dificultar a vida de ninguém”.

A Espanha registou hoje 9.331 novos casos de covid-19, elevando para 1.665.775 o total de infetados no país desde o início da pandemia, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 273 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 45.784.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a descer, sendo hoje de 252 casos diagnosticados (menos 14 do que na terça-feira) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de La Rioja (389), Castela e Leão (358), País Basco (377) e Astúrias (377).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,4 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 4.645 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (59.699 mortos, mais de 1,6 milhões de casos), seguindo-se Itália (57.045 mortos, mais de 1,6 milhões de casos), França (53.506 mortos, mais de 2,2 milhões de casos) e Espanha (45.784 mortos, mais de 1,6 milhões de casos).

