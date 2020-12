Polícia queixa-se de insuficiência de verbas

Secretário de Estado do Interior queixou-se durante um encontro com os deputados, no âmbito da discussão do OGE, na especialidade, para o exercício económico de 2021, que as verbas atribuídas aos órgãos de segurança e defesa são insuficientes para um exercício condigno das suas atividades.

Questionado pelo deputado do MPLA, João Pinto, sobre a má imagem que, às vezes, os agentes da ordem pública apresentam, O secretário de Estado do Interior, Salvador Rodrigues, respondeu que a questão da má imagem que os agentes da polícia passam prende-se com algumas dificuldades que a corporação passa.

De acordo com o responsável, “85% do orçamento da polícia nacional é gasto com a pessoa, em despesas correntes, como salários, manutenção dos equipamentos.

Portanto, não resta quase nada para outras ações, como a capacitação e refrescamento dos efectivos, assim como aquisição de novos equipamentos e meios de uso diário dos polícias, por insuficiência de verbas”, referiu.

Por sua vez, a Secretária de Estado do Orçamento, Aia-Eza da Silva, disse que dada a conjuntura actual este é o Orçamento Geral do Estado possível, mas garante que o Ministério das Finanças tudo fará para incrementar verbas ali onde for possível, em função da capacidade de arrecadação que o Governo realizar.