Pelo menos quatro mortos depois de atropelamento em zona pedonal na Alemanha

Pelo menos quatro pessoas, incluindo um bebé, morreram hoje em Trier, na Alemanha, e cerca de 30 ficaram feridas, algumas em estado grave, depois de um carro irromper por uma zona pedonal a alta velocidade, cujo condutor foi detido.

Os números foram retirados da imprensa local, enquanto a polícia de Trier se limitou, por enquanto, a falar de “vários mortes e feridos” e alegou que o suspeito é um homem de 51 anos, não confirmando se foi um acidente, um “ato de loucura” ou um possível atentado.

Os acontecimentos ocorreram ao início da tarde no centro histórico da cidade, entre a Basílica de Constantino e a famosa Porta Nigra, quando uma viatura SUV lançou-se a grande velocidade por uma área pedonal e comercial.

Durante várias centenas de metros, de acordo com as testemunhas, o veículo atropelou vários transeuntes, alguns dos quais foram projetados, e destruiu postos de lojas próximas.

Daí, o condutor levou o veículo para uma rua adjacente, fora da zona pedonal, onde foi intercetado por várias viaturas da polícia e detido.

A polícia apontou que, neste momento, a motivação do suspeito é desconhecida, embora vários especialistas tenham descartado, em diferentes meios de comunicação, ter-se tratado de um simples acidente devido à longa travessia que o veículo fez pela zona pedonal, e julgaram os múltiplos atropelamentos como intencionais, algo que a polícia não confirmou.

O autarca de Trier, Wolfram Leibe, mostrou-se chocado em breves declarações aos meios de comunicação, depois de percorrer as ruas afetadas, falou de “horror” e confirmou que uma das falecidas era uma menor.

“Pessoas foram arrancadas da vida num segundo, mortas por esse ato de loucura, incluindo uma criança pequena, um bebé”, afirmou à imprensa a líder regional de Renânia-Palatinado, Malu Dreyer, o Estado onde ocorreram os fatos,

Um curto vídeo publicado nas redes sociais mostra um veículo SUV imobilizado por viaturas policiais e um homem a ser algemado de barriga para baixo na calçada, interrogado ao final da tarde pelos investigadores.

O suposto autor do crime estava a passar por problemas psicológicos, segundo um dos seus antigos vizinhos, que em declarações ao canal de notícias NTV disse reconhecer a matrícula do carro, dizendo que o suspeito estava a passar por preocupações financeiras e “problemas com o pai”.

Um perfil não confirmado pelos investigadores ao final desta tarde. Segundo a agência de notícias alemã DPA, citando fontes próximas aos serviços de segurança, os investigadores não possuem nenhum elemento que aponte na direção de um ataque terrorista.

Outros vídeos mostram o cenário desolador depois da passagem do carro, numa área pedonal onde uma grande árvore de Natal foi erguida.

“O que aconteceu em Trier é chocante. Os nossos corações estão com os familiares das vítimas, os muitos feridos e com todos aqueles que atualmente estão de serviço a cuidar dos afetados”, reagiu o porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel, Steffen Seibert, na rede social Twitter.

Se a origem destes fatos ainda não foi estabelecida, os mesmos acontecem num contexto tenso na Alemanha.

As autoridades alemãs estão em estado de alerta em relação à ameaça islâmica que paira sobre o país, com vários ataques cometidos, o último com uma faca no início de outubro, que deixou um morto e um ferido grave.

Em dezembro de 2016, um ataque com um camião reivindicado pelo autodenominado grupo Estado Islâmico matou 12 pessoas num mercado de Natal em Berlim.

O país foi também devastado nos últimos anos por atos terroristas de extrema-direita e por ataques com camiões perpetrados por pessoas que sofriam de distúrbios psicológicos.

Fonte: Lusa