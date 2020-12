Julgamento de Manuel Rabelais inicia em 9 de dezembro

O antigo ministro, deputado e diretor do extinto Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing da Administração (GRECIMA), Manuel Rabelais, começa a ser julgado em 9 de dezembro, pelo Tribunal Supremo.

Manuel Rabelais é acusado de crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, recebimento indevido de vantagens e branqueamento de capitais, enquanto diretor do extinto GRECIMA, entre os anos 2016 e 2017.

Em 27 de outubro, a Assembleia Nacional aprovou por unanimidade, a suspensão do mandato e o levantamento das imunidades do deputado Manuel Rabelais, do MPLA, abrindo caminho para o seu julgamento.

Além do ex-ministro da Comunicação Social, está igualmente arrolado no processo, como arguido, Hilário Santos, então assistente-administrativo do GRECIMA.