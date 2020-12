Angola regista 112 casos positivos, 81 recuperados e 2 óbitos

As autoridades sanitárias angolanas anunciaram, nesta terça-feira, o registo de 112 novas infecções, 81 pacientes recuperados e dois óbitos, nas últimas 24 horas.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual sessão de actualização de dados da Covid-19 no país, 68 novos casos foram diagnosticados em Luanda, 20 no Huambo, 12 no Cuando Cubango, oito em Cabinda, dois no Zaire, um no Bengo e igual número em Benguela.

A lista dos novos pacientes, cujas idades rondam entre dois a 70 anos, é integrada por 76 do sexo masculino e 36 do sexo feminino.

Fez saber que foram recuperados 81 pacientes, 37 de Luanda, 18 do Cunene, 16 do Uíge, sete do Huambo e três do Namibe, com as idades entre um a 63 anos.

Em relação aos óbitos, Franco Mufinda informou que se trata de dois cidadãos angolanos, do sexo masculino, um residente em Benguela e outro em Luanda, com as idades de 79 e 87, respectivamente.

Angola tem um registo de 15. 251 casos, com 350 óbitos, 7. 932 recuperados e 6.969 activos.

Dos activos, três estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, 11 graves, 172 moderados, 176 com sintomas leves e 6.607 assintomáticos.

As autoridades sanitárias seguem 362 doentes internados nos centros de tratamento do país.

Fonte: Angop