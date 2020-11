UE reitera a países do Sahel empenho no reforço do alívio da dívida a África

A União Europeia (UE) reafirmou hoje o seu compromisso em trabalhar no alívio da dívida dos países africanos face à crise da covid-19, durante uma videoconferência de alto nível com o grupo de países do Sahel.

“O alívio da dívida é parte integrante da resposta à crise da covid-19. Eu remeti a questão para os membros do Conselho Europeu, que se comprometeram em fazer avançar, de uma forma coordenada, nos fóruns multilaterais relevantes, os esforços internacionais para aliviar a dívida dos países africanos”, declarou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Charles Michel copresidiu à reunião com Mohamed Ould Chikh El-Ghazouani, presidente em exercício do G5 Sahel, integrado por Burquina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger, tendo também participado remotamente o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat.

Fonte: Lusa