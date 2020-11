SIC regista mais de 55 mil crimes desde janeiro

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) registou mais de 55 mil crimes de natureza diversa, desde janeiro do presente ano.

Esta informação foi avançada pelo diretor-geral do SIC, Arnaldo Carlos.

Segundo o responsável que falava à imprensa à margem de mais um aniversário da organização, dos mais de 55 mil crimes registados, 60% foram esclarecidos.

Arnaldo Carlos disse ainda que Luanda continua a ser a cidade mais preocupante devido a sua densidade populacional e o número elevado de crimes cometidos na capital.

O diretor-geral do SIC avançou que os crimes mais praticados são os crimes de homicídio voluntário e de ofensas corporais, geralmente, cometidos por pessoas conhecidas da família por questões de feiticismo e razões passionais.

De acordo com Arnaldo Carlos, outro problema que preocupa a organização, tem a ver com a violência no seio da família e com principal realce para violações, salientando que desde janeiro até a data, foram registados mais de 1.300 crimes de violação, sendo que grande parte destes crimes tiveram como vítimas menores e os autores são adultos que tinham a obrigação legal de cuidar dos menores.