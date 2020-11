SIC recupera 16 viaturas desviados do Estado

Dezasseis viaturas de marcas diversas, que se encontravam em posse ilegal de alguns funcionários de vários sectores da administração do estado nos municípios de Mbanza Kongo, Nzeto e Tomboco, foram, nos últimos três dias, apreendidas pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Zaire.

A apreensão dos meios rolantes em posse de reformados e alguns quadros que antes exerciam cargos de chefia e de direcção na administração pública, resulta de um mandado de apreensão emitido pela Procuradoria-geral da República (PGR) na região.

De acordo com o director interino da Delegação Provincial do Zaire do Ministério do Interior, Luís Bernardo, em declarações esta segunda-feira, à imprensa, a operação de recuperação de meios rolantes vai continuar em todos os municípios da região.

As viaturas de marca Land Cruiser e Toyota Hilux, disse, serão entregues, nos próximos dias, à PGR para a tramitação processual.

Fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província disse à ANGOP, que cerca de 200 viaturas do estado que se encontram em posse ilegal de cidadãos poderão ser recuperadas até Dezembro deste ano na região.

Fonte: Angop